BEING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BEING hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 14.75 JPY. Im letzten Jahr hatte BEING einen Gewinn von 15.97 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8.27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch