BEING: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BEING hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch