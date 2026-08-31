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31.08.2026 06:37:00
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.53 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A 0.540 CNY je Aktie eingenommen.
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 512.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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