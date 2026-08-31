Beijing Worldia Diamond Tools A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Worldia Diamond Tools A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Worldia Diamond Tools A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 CNY gegenüber 0.150 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 219.7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Worldia Diamond Tools A 179.0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch