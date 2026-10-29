Beijing Winsunny Pharmaceutical A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Winsunny Pharmaceutical A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Winsunny Pharmaceutical A 0.230 CNY je Aktie verdient.

Beijing Winsunny Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 913.0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 886.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch