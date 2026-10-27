Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A ein Ergebnis je Aktie von -0.020 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A 574.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 654.8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch