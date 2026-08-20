|
20.08.2026 06:37:00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.070 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Das vergangene Quartal hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A mit einem Umsatz von insgesamt 525.1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.55 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.