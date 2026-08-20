Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.070 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A mit einem Umsatz von insgesamt 525.1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch