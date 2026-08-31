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31.08.2026 06:37:00
Beijing Wangfujing Department Building (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Beijing Wangfujing Department Building (Group) hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.39 Prozent auf 2.18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Wangfujing Department Building (Group) 2.38 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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