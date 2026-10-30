Beijing Urban Rural Trading Centre zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Urban Rural Trading Centre gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Urban Rural Trading Centre 0.340 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.41 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch