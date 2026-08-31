Beijing Urban Rural Trading Centre präsentierte Quartalsergebnisse

Beijing Urban Rural Trading Centre stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 CNY gegenüber 0.390 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.11 Prozent auf 11.13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.85 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch