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02.11.2026 06:37:01
Beijing Urban Construction Investment Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Beijing Urban Construction Investment Development präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Beijing Urban Construction Investment Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Beijing Urban Construction Investment Development im vergangenen Quartal 1.65 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Urban Construction Investment Development 6.55 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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