Beijing Urban Construction Investment Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Urban Construction Investment Development hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beijing Urban Construction Investment Development vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Urban Construction Investment Development in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 62.30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.32 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6.15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch