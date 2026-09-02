Beijing United Information Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing United Information Technology A präsentierte am 30.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.57 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.570 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat Beijing United Information Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 10.36 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 20.37 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch