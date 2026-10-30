Beijing Tricolor Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Tricolor Technology A liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Tricolor Technology A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 64.8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch