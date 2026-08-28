Beijing Tricolor Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijing Tricolor Technology A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.64 CNY gegenüber -0.130 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Tricolor Technology A 73.0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89.7 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch