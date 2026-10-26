Beijing Tongyizhong New Material Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing Tongyizhong New Material Technology A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Tongyizhong New Material Technology A ein EPS von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 236.5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tongyizhong New Material Technology A 235.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch