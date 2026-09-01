Beijing Tongrentang präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Tongrentang hat am 30.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tongrentang 0.260 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 3.72 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 17.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Tongrentang 4.49 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch