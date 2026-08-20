Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A präsentierte Quartalsergebnisse

Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.34 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 369.4 Millionen CNY gegenüber 299.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch