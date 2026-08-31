Beijing Tiantan Biological Products A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Tiantan Biological Products A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Tiantan Biological Products A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.45 Milliarden CNY, gegenüber 1.77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18.06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch