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03.09.2026 06:37:00
Beijing Tianma Intelligent Control Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Beijing Tianma Intelligent Control Technology A äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 363.8 Millionen CNY gegenüber 320.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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