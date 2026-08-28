Beijing Teamsun Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Teamsun Technology hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.14 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.67 Prozent auf 1.48 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch