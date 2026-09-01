Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A präsentierte Quartalsergebnisse

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.40 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.910 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A mit einem Umsatz von insgesamt 229.0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 36.28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch