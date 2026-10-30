Beijing Succeeder Technology A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Succeeder Technology A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.16 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 56.7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch