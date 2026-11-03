Beijing Sifang Automation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Sifang Automation stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beijing Sifang Automation hat ein EPS von 0.28 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.280 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.16 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2.11 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch