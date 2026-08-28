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28.08.2026 06:37:00
Beijing Sifang Automation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Beijing Sifang Automation hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Mit einem EPS von 0.29 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Beijing Sifang Automation mit 0.290 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Sifang Automation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.32 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2.19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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