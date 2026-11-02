Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 169.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 243.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 90.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch