Beijing-Shanghai High Speed Railway A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijing-Shanghai High Speed Railway A präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Beijing-Shanghai High Speed Railway A mit einem Umsatz von insgesamt 11.81 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch