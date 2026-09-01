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01.09.2026 06:37:00
Beijing-Shanghai High Speed Railway A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Beijing-Shanghai High Speed Railway A hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.07 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing-Shanghai High Speed Railway A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.070 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 11.28 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.074 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 11.26 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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