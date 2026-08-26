|
26.08.2026 06:37:00
Beijing Sanyuan Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Beijing Sanyuan Foods hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.75 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer ruhigen Eröffnung erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.