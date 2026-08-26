Beijing Sanyuan Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Sanyuan Foods hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.75 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch