Beijing Roborock Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Roborock Technology A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.87 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Roborock Technology A 1.40 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.61 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4.16 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch