Beijing Navigation Control Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Beijing Navigation Control Technology A hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Navigation Control Technology A 0.180 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 40.2 Millionen CNY, gegenüber 93.1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 56.89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch