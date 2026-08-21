Beijing Kingsoft Office Software, A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Kingsoft Office Software, A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.70 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.750 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.70 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.36 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch