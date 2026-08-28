Beijing Jingyuntong Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijing Jingyuntong Technology hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Jingyuntong Technology -0.050 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47.23 Prozent auf 438.1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 830.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch