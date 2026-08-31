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31.08.2026 06:37:00
Beijing Jingyi Automation Equipment A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Beijing Jingyi Automation Equipment A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.320 CNY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Beijing Jingyi Automation Equipment A mit einem Umsatz von insgesamt 548.5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 396.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 38.21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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