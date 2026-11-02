Beijing Jingneng Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Jingneng Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.07 CNY gegenüber 0.170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8.48 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 6.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch