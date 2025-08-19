|
19.08.2025 06:37:00
Beijing Jingcheng Machinery Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Beijing Jingcheng Machinery Electric veröffentlichte am 16.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Beijing Jingcheng Machinery Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 354.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 425.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
