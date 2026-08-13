Beijing Jangho Curtain Wall verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Jangho Curtain Wall lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.26 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Jangho Curtain Wall einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.30 Milliarden CNY – ein Plus von 22.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Jangho Curtain Wall 5.14 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch