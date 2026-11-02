Beijing HyperStrong Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing HyperStrong Technology A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.87 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.70 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51.55 Prozent auf 5.14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch