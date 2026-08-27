Beijing Hualian Hypermarket legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Hualian Hypermarket hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.30 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Hualian Hypermarket einen Umsatz von 19.98 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch