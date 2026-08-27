|
27.08.2026 06:37:00
Beijing Hualian Hypermarket legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Beijing Hualian Hypermarket hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 CNY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.30 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Hualian Hypermarket einen Umsatz von 19.98 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.