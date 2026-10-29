Beijing Hualian Hypermarket gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Beijing Hualian Hypermarket hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Hualian Hypermarket 0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.34 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 19.57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch