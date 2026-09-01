Beijing Huafeng Test Control Technology A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Huafeng Test Control Technology A gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beijing Huafeng Test Control Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.670 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Huafeng Test Control Technology A 466.7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 336.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch