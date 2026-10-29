Beijing Huafeng Test Control Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Huafeng Test Control Technology A hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.950 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 614.3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 404.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch