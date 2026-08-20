Beijing Haohua Energy Resource stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Haohua Energy Resource hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Haohua Energy Resource 2.21 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch