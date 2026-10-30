Beijing Haohua Energy Resource: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Haohua Energy Resource lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.33 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Haohua Energy Resource 0.070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2.36 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.91 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch