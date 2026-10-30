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30.10.2026 06:37:00
Beijing Haohan Data Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Beijing Haohan Data Technology A lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Haohan Data Technology A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.070 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 106.1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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