Beijing Haohan Data Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Haohan Data Technology A lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Haohan Data Technology A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.070 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 106.1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch