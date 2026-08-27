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27.08.2026 06:37:00
Beijing Haohan Data Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Beijing Haohan Data Technology A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.12 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.070 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15.15 Prozent auf 91.4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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