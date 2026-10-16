Beijing GeoEnviron Engineering Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A äusserte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4.92 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 3.46 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch