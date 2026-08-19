|
19.08.2026 06:37:00
Beijing GeoEnviron Engineering Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beijing GeoEnviron Engineering Technology A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0.28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 0.180 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Beijing GeoEnviron Engineering Technology A im vergangenen Quartal 5.33 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 3.39 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow geht leichter aus dem Handel -- SMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.