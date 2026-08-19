Beijing GeoEnviron Engineering Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 0.180 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Beijing GeoEnviron Engineering Technology A im vergangenen Quartal 5.33 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 3.39 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch