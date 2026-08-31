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31.08.2026 06:37:00
Beijing Gehua CATV Network: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Beijing Gehua CATV Network liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Gehua CATV Network die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Gehua CATV Network -0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 664.3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Gehua CATV Network 477.6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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