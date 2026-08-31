Beijing Electronic Zone Investment and Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Electronic Zone Investment and Development hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.07 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15.06 Prozent zurück. Hier wurden 228.4 Millionen CNY gegenüber 268.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch